Decenas de protestantes, la mayor parte estudiantes y jóvenes denominados “Generación Z” rompieron hoy en la noche el cordón policial e ingresaron a la Plaza de Armas de la ciudad de Arequipa, en rechazo al Congreso de la República, al Ejecutivo y la inseguridad que está en aumento en el país.

La movilización se realizó en diferentes puntos, el más numeroso partió de la Plaza España con dirección a la Plaza de Armas. Sin embargo, encontraron resistencia por parte de la Policía Nacional.

Contingente policial en la Plaza de Armas de Arequipa. Foto: GEC.

Con la congresista de la República, Susel Paredes, los manifestantes consiguieron ingresar a la plaza, pese a la prohibición del coronel PNP Giuliano Arguedas, jefe de la División de Orden Público y Seguridad (DIVOPS).

Sin embargo, la Policía evitó utilizar bombas lacrimógenas para dispersar a los protestantes, quienes continuaron su recorrido.

La Policía desplegó ayer y hoy un fuerte contingente policial por inmediaciones de la Plaza de Armas, ante la anunciada movilización de los jóvenes y el resguardo del rey de España Felipe VI y altos directivos de la Real Academia Española (RAE) y del Instituto Cervantes, que participaron en el X Congreso Internacional de la Lengua Española (X CILE).

ALCALDE

El alcalde del distrito de Yanahuara, Sergio Bolliger, fue rachazado por los jóvenes e incluso le lanzaron agua, cuando se desplazaban por la avenida Ejército. Tuvo que ser excoltado por efectivos de la Policía Nacional.

“Yo estoy caminando por mi avenida y me lanzaron cosas. Vine a ver si realmente es una marcha pacífica o no”, señaló la autoridad edil.