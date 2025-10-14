El jefe de la IX Macro Región Policial Arequipa, general PNP, Olger Benavides Ponce de León presentó esta mañana el plan de operaciones para garantizar la seguridad del X Congreso Internacional de la Lengua Española (X CILE), que se desarrolla hasta el 17 de octubre en diversas locaciones de Arequipa. Con la participación de 1,372 efectivos policiales, la seguridad abarcará áreas clave, incluyendo el aeropuerto, el trayecto hacia el Centro Histórico de Arequipa, hoteles y los recintos donde se llevarán a cabo los diálogos.

Para asegurar un entorno seguro, se ha incrementado la presencia de la Policía de Tránsito, con el objetivo de reducir la congestión vehicular.

Además, se dispuso restringir el ingreso vehicular y peatonal en algunas calles del centro histórico y en la Plaza de Armas, durante la realización de los debates. El Coronel PNP Giuliano Arguedas, jefe de la División de Orden Público y Seguridad (Divops), aclaró que estas medidas de prevención fueron planificadas con antelación y consensuadas con las autoridades. Sin embargo, la información sobre las restricciones se comunicó al público solo esta mañana.

Este 15 de octubre se espera la llegada del rey de España, Felipe VI lo que provocará restricciones peatonales durante algunas horas en el área. No obstante, se garantizará el acceso de los ciudadanos a sus viviendas, siempre que puedan identificarse adecuadamente.

Los debates del congreso se llevarán a cabo en destacados recintos como el Teatro Municipal, la Biblioteca Mario Vargas Llosa, el claustro de la Universidad Nacional de San Agustín, el Centro Cultural Peruano Norteamericano, Colegio de Abogados, Colegio de Arquitectos, Casa Gibson, Museo Santuarios Andinos, Centro Cultural de la UNSA, entre otros.

GENERACIÓN Z NO INGRESARÁ A LA PLAZA DE ARMAS

En relación con la marcha programada para el 15 de octubre, convocada por la generación Z en rechazo al Congreso y al presidente de la República José Jerí, el general Benavides indicó que el acceso a la plaza estará restringido, impidiendo así el ingreso de los manifestantes a este espacio público.

Aunque dijo respetar el derecho a la manifestación, precisó que por motivo del Congreso no se permitirá el ingreso al corazón de Arequipa.

