En un fallo unánime, el Primer Colegiado Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa impuso una sentencia de 24 años de prisión efectiva a Sergio Alí Pinedo Sánchez. El tribunal lo halló culpable de explotación sexual agravada en agravio de tres menores, en concurso real del delito de pornografía infantil en perjuicio de una adolescente de 17 años.

La decisión de los jueces Ronald Medina Tejada, Giuliana Pastor Cuba y Juan Carlos Churata Quispe se basó en pruebas sólidas que según la Fiscalía confirmaron las declaraciones de las víctimas. Los delitos se cometieron entre los años 2023 y 2024.

Pinedo Sánchez utilizó un perfil falso en plataformas como Facebook y WhatsApp para atraer a las menores, sometiéndolas a abusos sexuales bajo amenazas de hacer daño a sus familias.

Durante el juicio, se presentó evidencia de que el acusado no solo había grabado un video de abuso sexual de la adolescente de 17 años, sino que también utilizó este material para coaccionarla, amenazando con difundir las imágenes si no accedía a nuevas relaciones sexuales.

Los jueces también ordenaron una reparación civil de 12 mil soles para cada una de las víctimas de abuso sexual y 6 mil soles para la víctima de pornografía infantil.

