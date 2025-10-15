Personas con letreros, banderas y un muñeco se movilizan por las calles alejadas a la Plaza de Armas de la ciudad de Arequipa en rechazo al Congreso de la República, piden que se vayan todos.

Un fuerte contingente policial los esperaba en los accesos, al menos tres cuadras, a la Plaza de Armas, imposibilitando continuar con su medida de lucha frente a la Basílica Catedral, considerando que se realiza la sesión solemne inaugural del X Congreso Internacional de la Lengua Española, en el Teatro Municipal.

Lo curioso fue la presencia de adultos mayores de 50 años en la movilización y no de los jóvenes denominados como la “gerenación Z”. Entre los protestantes se observó a dirigentes de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA) y opositores al proyecto minero Tía María. Los protestantes quemaron un muñeco representando a un roedor

La restricción a la Plaza de Armas es temporal, mientras se realiza la ceremonia inaugural del X CILE en el Teatro Municipal, con la presencia del rey de España Felipe VI.

