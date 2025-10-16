El presidente José Jerí se pronunció esta madrugada tras confirmarse la muerte de un ciudadano durante las protestas registradas en el Centro de Lima. A través de su cuenta en X (antes Twitter), el mandatario lamentó el fallecimiento de Eduardo Ruiz Sanz, de 32 años, y pidió que las investigaciones avancen “con objetividad”.

“Lamento el fallecimiento del ciudadano Eduardo Ruiz Sanz, de 32 años. Fuerza a su familia en este momento. Que las investigaciones determinen con objetividad los hechos y responsabilidades”, escribió el jefe de Estado.

El presidente no brindó mayores detalles sobre las circunstancias del deceso, ocurrido en medio de una jornada de movilizaciones en distintas regiones del país. Durante el día, Jerí había compartido en redes sociales actualizaciones sobre el número de heridos, tanto civiles como agentes policiales.

Lamento el fallecimiento del ciudadano Eduardo Ruiz Sanz de 32 años. Fuerza a su familia en este momento. Que las investigaciones determinen con objetividad los hechos y responsabilidades. — José Jerí (@josejeriore) October 16, 2025

Defensoría confirma el fallecimiento

El hecho fue confirmado por Fernando Lozada, representante de la Defensoría del Pueblo, quien informó a RPP que el cadáver de Ruiz Sanz se encuentra en el Hospital Arzobispo Loayza.

“El tema de la necropsia determinará la situación por la cual el señor ha fallecido. No podría adelantar opinión respecto a un tema que está en investigación”, declaró Lozada.

Agregó que las autoridades competentes ya tomaron conocimiento del caso y se han iniciado las investigaciones preliminares para esclarecer las causas exactas de la muerte.

Más de 100 heridos durante las protestas

La Defensoría del Pueblo informó que, durante las manifestaciones contra el Gobierno y el Congreso, al menos 102 personas resultaron heridas, entre civiles y policías, quienes fueron atendidos en distintos hospitales de la capital.

La institución precisó que continúa monitoreando los enfrentamientos y coordinando con el Ministerio de Salud y la Policía Nacional para garantizar la atención médica y el respeto a los derechos humanos durante las protestas.

