



Extranjeros estarían implicados en el frustrado robo de los 272 mil soles del cajero automático de la Caja Huancayo.

Los maleantes vestidos con mamelucos blancos y que usaban guantes, utilizaron nitrógeno para generar la explosión.

Los cacos no pudieron consumar su fechoría, a pesar que ellos sabían que en dicho cajero de los jirones José Olaya y Tarapacá, habían más de 200 mil soles por ello la madrugada del martes, intentaron robar el dinero.

El general PNP Danilo Vera, refirió que el sospechoso era un colombiano que operaba en Lima con esa misma modalidad, sin embargo habría también un venezolano implicado en este ilícito frustrado.

Los policías en las últimas horas lograron ubicar el auto plomo donde huyeron los malhechores y al parecer habría sido hurtado. Las pesquisas se realizan en forma reservada.