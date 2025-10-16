Durante las protestas realizadas el miércoles 15 de octubre por la noche contra el Gobierno y el Congreso, en el Cercado de Lima, se reportó la muerte de una persona.

Fernando Lozada, funcionario de la Defensoría del Pueblo, informó sobre el fallecimiento de Eduardo Ruiz Sanz, cuyo deceso fue registrado por el Hospital Arzobispo Loayza.

“Lamentablemente, para comentar e informar el fallecimiento del ciudadano producto de la situación que será materia de investigación y se determinará y se deslindará responsabilidades. Las autoridades competentes ya entiendo han tomado conocimiento del caso y se han iniciado las investigaciones preliminares”, declaró a RPP.

Consultado sobre si la causa del fallecimiento fue una herida de bala, el representante de la Defensoría del Pueblo señaló que el hecho aún está siendo investigado, por lo que no podía brindar mayores declaraciones.

“Esa situación está producto de las investigaciones, el tema de la necropsia determinará la situación por las cuales el señor ha fallecido. No podría o adelantar opinión respecto a un tema que está en investigación”, agregó.

Previamente, la congresista Ruth Luque comentó a dicho medio que el ciudadano llegó sin vida al Hospital Arzobispo Loayza.

“Para informar que estoy en el Hospital Arzobispo Loayza hay una persona fallecida, se trata del señor Ruiz Sanz Eduardo de 32 años de edad, presuntamente por una bala a la altura del tórax. Se me ha informado que esta persona ya ha llegado muerta. Estamos esperando al Ministerio Público para que procedan con los protocolos que correspondan y además, hay otras personas heridas que están siendo atendidas”, señaló.