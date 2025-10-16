La Mesa Directiva del Congreso de la República expresó su pesar por la muerte de Eduardo Ruiz, ocurrida durante las protestas sociales del miércoles 15 de octubre. Asimismo, el Poder Legislativo pidió a las autoridades competentes llevar a cabo una investigación que esclarezca las causas y el motivo del fallecimiento del joven, de 32 años de edad.

La Fiscalía informó la mañana de este jueves que Eduardo Ruiz Sáenz, de 32 años, murió tras recibir un disparo de arma de fuego cerca de la Plaza Francia, en el Cercado de Lima. Tras conocerse esta trágica noticia, tanto sus familiares y amigos como el Congreso de la República se pronunciaron para exigir justicia por su muerte.

Eduardo Ruiz, un joven de 32 años, fue asesinado de un balazo en el estómago a metros de la plaza Francia. (Foto: América Noticias)

La Mesa Directiva, a través de un comunicado publicado en X, expresó su profunda solidaridad con los familiares del artista urbano y exigió que se garantice justicia en su caso. También solicitó a las autoridades una investigación ágil, independiente y transparente que esclarezca lo ocurrido y permita identificar a los responsables de su muerte.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento del ciudadano Eduardo Ruiz Sáenz, el mismo que debe ser investigado y esclarecido, tanto sus circunstancias como el móvil. Expresamos nuestras sentidas condolencias a la familia Ruiz Sáenz”, señalaron en un inicio.

El Parlamento condenó los actos de violencia registrados en el Centro de Lima, tanto en contra de los manifestantes como de los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP).

“Rechazamos toda forma de violencia. (...) Finalmente, que este lamentable suceso nos lleve a una reflexión profunda como sociedad: el Perú necesita reencontrarse en el respeto, la empatía y el diálogo. Ninguna causa justifica la violencia ni la pérdida de vidas humanas”, agregan en el comunicado.

“Expresamos nuestra solidaridad y firme respaldo a la valerosa PNP, cuyos agentes han sido víctimas de ataques violentos perpetrados por delincuentes infiltrados en la marcha ciudadana”, indicaron.

