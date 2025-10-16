El presidente José Jerí aseguró que su gobierno mantendrá un diálogo permanente con las municipalidades del país para abordar sus demandas presupuestales y de seguridad ciudadana.

Tras una reunión en Palacio de Gobierno con representantes de la Asociación de Municipalidades Distritales del Perú (Amudip) y la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú (Remurpe), el mandatario se comprometió a evaluar mecanismos responsables para impulsar obras públicas sin afectar la estabilidad fiscal .

El encuentro se centró en las principales necesidades de los Gobiernos locales, que solicitaron una mayor asignación presupuestal para reactivar obras paralizadas, fortalecer el programa de empleo temporal Llamkasun Perú y ampliar los recursos del Fondo de Compensación Municipal (Foncomun), además de exigir acciones concretas contra la inseguridad.

El presidente Jerí Oré, quien manifestó su “vocación municipalista y descentralista”, aseguró a los alcaldes que el Gobierno de Transición y Reconciliación Nacional mantendrá una política de puertas abiertas. “Ustedes saben mi vocación municipalista y descentralista. En ese sentido, tienen mi total respaldo a sus justas demandas”, manifestó.

Sin embargo, advirtió que no se podrá cumplir con todas las demandas, sino que se sentarán las bases para mejorar la atención del Gobierno central a futuro.

“No voy a renunciar”

Finalmente, el presidente Jerí Oré hizo un llamado a los burgomaestres a preservar la estabilidad y la institucionalidad. Enfatizó su compromiso con el país, remarcando que no renunciará y que el gabinete ministerial designado es competente para afrontar la situación actual.

“Apostemos por la estabilidad, transmitamos tranquilidad y cautelemos la institucionalidad del Estado por la democracia (…) No voy a renunciar. Estoy comprometido con el país y el gabinete ministerial que ha sido designado es competente para este momento en todo lo que necesitamos”, aseveró.

Los alcaldes, por su parte, propusieron la instalación de una mesa técnica municipal para dar seguimiento a sus requerimientos.