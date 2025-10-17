La congresista Sigrid Bazán, del Bloque Democrático Popular, anunció que presentó una denuncia constitucional contra el presidente José Jerí, responsabilizándolo políticamente por la muerte del ciudadano Eduardo Ruiz Sanz (32) durante las protestas en el Cercado de Lima.

La medida también se extiende al presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, y al ministro del Interior, Vicente Tiburcio, en un contexto de investigación policial que ya identificó al presunto autor del disparo.

La acción de la legisladora se produce luego de que el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, confirmara que el autor del disparo que impactó a Ruiz Sanz en la Plaza Francia fue el suboficial de tercera Luis Magallanes.

A través de sus redes sociales, Bazán afirmó que las declaraciones de Arriola “dejan en evidencia las mentiras de este gobierno” y su “responsabilidad política” en el fallecimiento.

El suboficial Magallanes se encuentra detenido, junto a otro agente, y bajo investigación de la División de Homicidios de la PNP y el Ministerio Público. Arriola precisó que Magallanes pertenece a la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) y no al Grupo Terna, como se había especulado inicialmente.

En un intento por “garantizar la transparencia y la imparcialidad” de las pesquisas, el comandante general Arriola anunció que la Policía Nacional procedió a separar del cargo a los generales responsables directos de las operaciones policiales durante el día de la protesta.

#ALERTA Acabo de presentar una denuncia constitucional contra José Jerí, su premier y su ministro del Interior, TODOS responsables políticos de la muerte de Mauricio Ruiz y la violenta represión a decenas de civiles. No vamos a permitir que quienes dan las órdenes queden impunes. pic.twitter.com/bJoknlBB8A — Sigrid Bazán (@sigridbazan) October 17, 2025