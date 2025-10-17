El congresista Luis Cordero Jon Tay, integrante del grupo parlamentario Alianza para el Progreso (APP), presentó un proyecto de ley que busca permitir que las víctimas de extorsión deduzcan las pérdidas sufridas del Impuesto a la Renta sin necesidad de presentar una denuncia judicial.

La propuesta fue remitida a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República.

El Proyecto de Ley N.º 12793 plantea modificar el literal d) del artículo 37 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, con el fin de crear una alternativa legal para que los contribuyentes puedan acreditar sus pérdidas económicas mediante una declaración jurada notarial, eliminando el requisito de judicialización del delito.

La iniciativa establece que los pagos realizados bajo extorsión sean considerados como pérdidas extraordinarias deducibles, siempre que se presenten una declaración jurada con huella digital, firma legalizada y medios probatorios disponibles.

De aprobarse, la propuesta permitiría que las víctimas de extorsión acrediten sus pérdidas sin exponerse a represalias.