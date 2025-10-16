El presidente de la República, José Jerí, llegó al Congreso y expresó su pesar tras la muerte de un manifestante en las protestas del 15 de octubre.

“Un grupo reducido de personas quería generar caos (durante las protestas)”, aseguró el mandatario.

“Ese grupo buscaba generar caos, producto de ello, tenemos este fallecimiento que se da fuera del área donde se desarrollaba principalmente la movilización ciudadana. Será explicada con detalle por el ministro del Interior”, agregó.

El mandatario resaltó que es importante “buscar el diálogo para encontrar la unidad” debido a los momentos complicados que atraviesa el país.

Además, Jerí afirmó que está de acuerdo “con que las personas, los ciudadanos, se manifiesten”, sin embargo, pide que sean responsables al realizarlo.

“Estoy de acuerdo con que las personas, los ciudadanos, se manifiesten, y nosotros como Estado garantizamos ello. Pero, por favor, seamos responsables. No permitamos que un grupo minúsculo pretenda imponer agendas distintas a una expresión ciudadana legítima de inconformidad”, sostuvo.