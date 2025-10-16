El Pleno del Congreso de la República rechazó este jueves la moción de censura presentada contra la Mesa Directiva, presidida por Fernando Rospigliosi, al no alcanzar los votos necesarios para su aprobación.

La propuesta, impulsada por un grupo de parlamentarios de izquierda, obtuvo 20 votos a favor y 60 en contra, por lo que fue enviada al archivo.

El documento señalaba que “la permanencia de la actual Mesa Directiva en sus cargos constituye un grave riesgo para la estabilidad democrática del país”. Además, cuestionaba la participación de Fuerza Popular en la presidencia del Congreso —pese a su promesa de no asumir el cargo— y las investigaciones fiscales que enfrentan los vicepresidentes Waldemar Cerrón e Ilich López.

También se argumentaba la “responsabilidad política” de la Mesa Directiva por haber permitido que José Jerí asuma la Presidencia de la República tras la renuncia de Dina Boluarte.

Entre los firmantes de la moción figuraban Alfredo Pariona, Pasión Dávila, Jaime Quito, Silvana Robles y Ruth Luque, entre otros legisladores.

TE PUEDE INTERESAR