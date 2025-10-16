El congresista Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) no renunciará a liderar el Congreso de la República, tras asumir el cargo el último viernes 10 de octubre, tras reemplazar en el puesto al ahora presidente de la República, José Jerí.

Así lo aseguraron a Correo fuentes del Parlamento cercanas a su actual primer vicepresidente.

Cabe recordar que tras la vacancia de la entonces dignataria Dina Boluarte, la bancada fujimorista informó que no liderará la Mesa Directiva.

NIEGAN SALIDA

Hace tres días, el 13 de octubre, un congresista de la bancada de Rospigliosi, Ernesto Bustamente, señaló sobre la permanencia del ahora titular del Parlamento que el acuerdo de bancada era que no íbamos a participar ni en la directiva del Congreso ni tampoco en la constitución del Poder Ejecutivo.

Un día antes de la salida de Boluarte de Palacio de Gobierno, suscitado el viernes 10, la bancada fujimorista también informó sobre su posición en el Parlamento mediante un comunicado. “Fuerza Popular no aspirará a presidir ni el Congreso ni el gobierno de transición”, indicó vía X.

Entre tanto, el pleno del Congreso tiene programada hoy una nueva sesión. Esta se realizará desde las diez de la mañana.

En la agenda figuran diversas iniciativas, entre ellas, otorgar una bonificación a las personas víctimas de terrorismo y sus beneficiarios individuales que participen en concurso públicos de méritos; una modificación al Código Penal para “agilizar los procedimientos de extradición y expulsión de personas condenadas”; y la ampliación del periodo de afiliación para participar en las Elecciones Municipales y Regionales.

