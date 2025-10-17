El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura, anunció la creación de un grupo de trabajo multisectorial encargado de elaborar una propuesta de decreto de urgencia para otorgar apoyo económico a la familia del joven fallecido Eduardo Ruiz Sáenz, y a los heridos de la manifestación del último 15 de octubre en el Cercado de Lima.

El anuncio se dio tras la sesión del Consejo de Ministros liderada por Ernesto Álvarez. El titular del Minjusdh lamentó “profundamente el fallecimiento del manifestante” y expresó la solidaridad del Ejecutivo con los heridos.

Martínez Laura detalló que la creación del grupo de trabajo fue aprobada mediante una resolución ministerial en el Consejo de Ministros y tendrá como único fin la elaboración de la propuesta para el apoyo económico.

En paralelo a esta medida, el ministro subrayó que la defensa pública del Minjusdh ya ha “garantizado el derecho a defensa ” tanto de los manifestantes detenidos como de las personas que resultaron heridas en los disturbios.

Respecto a la creciente demanda de una declaratoria de estado de emergencia en Lima por el incremento de la criminalidad, el ministro indicó que la medida será evaluada en los próximos días, una vez que se reciban los informes técnicos necesarios.

El anuncio se produce horas después de que el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, confirmara que el suboficial de tercera PNP Luis Magallanes fue el autor del disparo que provocó la muerte de Eduardo Ruiz, de 32 años, durante las protestas registradas en la víspera en la Plaza Francia.