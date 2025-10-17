Las empresas de transporte urbano de Lima y Callao, anunciaron la realización de un apagado de motores simbólico al mediodía de este viernes 17 de octubre.

Los transportistas indicaron que esta acción de protesta que durará tres minutos, se da en repudio al reciente atentado contra una combi en Lurín.

Además , la medida busca también mostrar solidaridad con la familia de Eduardo Ruiz, el joven que murió tras las manifestaciones ocurridas el 15 de octubre en el Cercado de Lima.

En un comunicado dirigido al presidente de la República, al Congreso, al Poder Judicial y ciudadanos, las organizaciones del transporte exhortaron a evitar más actos de violencia.

Las empresas invitaron a la ciudadanía a sumarse a esta muestra de apoyo, proponiendo acompañar el apagado de motores con cacerolazos o tocando las bocinas durante los tres minutos al mediodía.

Los gremios pidieron a las autoridades implementar medidas efectivas para frenar la violencia y la inseguridad que azota a la capital.