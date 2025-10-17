Una mujer fue asesinada a balazos en el distrito de Villa El Salvador﻿, después de ser bajada de un mototaxi por dos sujetos armados. El crimen ocurrió en el jirón Las Retamas﻿, sector 1 grupo 21, donde los atacantes dispararon más de veinte veces antes de huir, según testigos.

De acuerdo a América Tv, la víctima aún no ha sido identificada por las autoridades, pero se sabe que salió de su vivienda a las 8:00 de la noche con destino a una reunión con una amiga, según familiares.

Testigos indicaron que la mujer viajaba dentro del mototaxi cuando fue interceptada por dos hombres armados. Los agresores la bajaron del vehículo sin mediar palabra y la atacaron a tiros, disparándole primero dos veces y luego múltiples veces cuando cayó al suelo.

La Policía encontró 25 casquillos en la escena. Los sujetos dejaron una flor junto al cuerpo antes de escapar, un elemento que forma parte de la investigación.

Trascendió que el conductor del mototaxi resultó ileso y huyó tras escuchar los disparos. Su testimonio será clave para esclarecer los hechos. Efectivos policiales acordonaron la zona para recoger pruebas y buscan imágenes de cámaras de seguridad para avanzar en el caso.

Hasta ahora, no se ha confirmado si el asesinato se trata de un ajuste de cuentas o un crimen por encargo.