Ante los recientes hechos de violencia registrados durante las protestas del último 15 de octubre en Lima, el gobierno a través de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), dispuso el izado de banderas a media asta en todas las instituciones públicas como señal de luto y pesar nacional.

Según el comunicado oficial emitido este viernes 17 de octubre, el Consejo de Ministros, actualmente en sesión permanente, tomó esta decisión como un acto simbólico de solidaridad con las víctimas y sus familias.

“El Gobierno del Perú convoca a la unidad nacional y expresa su solidaridad con todos los ciudadanos afectados”, se lee en el documento.

Asimismo, en el comunicado el Ejecutivo reafirmó su compromiso de adoptar todas las medidas necesarias para restablecer la paz social y garantizar la seguridad de la población en medio de la crisis.

La medida busca también enviar un mensaje de llamado a la calma y la reflexión colectiva frente a los lamentables episodios de violencia que han enlutado al país en los últimos días.

Suboficial Luis Magallanes

En la víspera, el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, confirmó que el suboficial de tercera Luis Magallanes fue el autor del disparo que provocó la muerte de Eduardo Ruiz durante las protestas realizadas en el Cercado de Lima.

En conferencia de prensa, Arriola señaló que el agente identificado pertenece a la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) y aclaró que no forma parte del Grupo Terna.

“El autor de ese disparo es el suboficial de tercera Luis Magallanes, pertenecen a la Dirección de Investigación Criminal y no al Grupo Terna”, declaró.

A esto se suma que cada día trabajadores del sector transporte son víctimas de la ola de violencia y extorsión, principalmente en la capital.