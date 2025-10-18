En un hecho de importancia, se informó que la Junta General de accionistas (JGA) removió del directorio y de la presidencia de Petroperú a Alejandro Narváez Liceras.

El hecho de importancia lleva la firma del representante bursátil de la empresa, Enrique Salgado. Da a conocer también que asume la presidencia, temporalmente, Fidel Moreno Rodríguez.

La JGA la integran el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

El Minen, en un comunicado institucional, precisó que el cambio se hace bajo del compromiso del Gobierno con el fortalecimiento de la sostenibilidad fiscal y la eficiencia en la gestión de las empresas públicas.

Crítico

Un vocero del sector hidrocarburos explicó a Correo que la salida de Narváez de la presidencia de Petroperú le debería dar nuevos aires, pero que sería necesario hacer cambios en el directorio, el mismo que se espera remueva al gerente general, Óscar Vera, otrora titular del Minem.

“Sería razonable que algunos de los miembros del directorio sean cambiados porque bajo la gestión de Narváez se ha empeorado la situación financiera de Petroperú, la ha llevado a un límite nunca antes visto, a una situación de falencia”, precisó.

El vocero dijo que la empresa está en una situación de iliquidez, que si no hay un cambio en el directorio y se mantiene a Óscar Vera en la Gerencia General, entregarle más plata del fisco sería mantener la situación anterior.

“De lo contrario, el siguiente paso es llevar a la empresa a un proceso concursal en el Indecopi a fin de reestructurar sus deudas”, indicó.

Perfil

Sobre el nuevo presidente de Petroperú, Fidel Moreno Rodríguez es ingeniero industrial de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y tiene un Máster en Administración de Negocios por ESAN, además de estudios doctorales en ESAN–ESADE (España). También ha cursado un diplomado en administración y un curso de especialización en Dispute Boards en la Cámara de Comercio de Lima.

Moreno se desempeñó como Secretario General del Minen, entre otros cargos. En el ámbito privado, ocupó cargos gerenciales en Cementos Pacasmayo, Agrícola Don Ricardo, entre otros. Perú.