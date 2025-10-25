El exministro del Interior y de Justicia, Juan José Santiváñez Antúnez, confirmó este viernes su postulación al Senado en las Elecciones Generales del 2026.

A través de un video difundido en sus redes sociales, el exfuncionario anunció que participará con el partido Alianza para el Progreso (APP), agrupación liderada por César Acuña.

En su mensaje, Santiváñez resaltó algunas de las medidas que impulsó durante su gestión en el Ministerio del Interior y planteó nuevas propuestas dirigidas al personal policial.

“Ampliamos el seguro médico para los hijos de los policías hasta los 28 años de edad. Creamos la defensa legal para el personal policial que fuera injustamente denunciado, se dieron los aumentos de sueldo y pensión para todo el personal policial después de 12 años”, recordó el exministro.

Asimismo, señaló que promoverá que los miembros de la Policía Nacional reciban una gratificación equivalente a un sueldo completo dos veces al año.

El exministro de Justicia dejó su cargo el pasado 2 de octubre, tras presentar su renuncia al Ejecutivo con el fin de postular en los próximos comicios.

En la carta dirigida a la presidenta Dina Boluarte, Santiváñez precisó que su decisión respondía al “anhelo de participar como candidato en las próximas elecciones democráticas a llevarse a cabo en abril de 2026”.

Santiváñez ocupó el Ministerio de Justicia en los últimos meses del gobierno de Boluarte, luego de haber encabezado previamente el Ministerio del Interior. En ese cargo, fue censurado por el Congreso en marzo de este año, tras ser señalado por su “responsabilidad política” e “incapacidad” para afrontar la ola de inseguridad ciudadana.