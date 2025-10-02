La presidenta de la República, Dina Boluarte, tomó juramento este jueves 2 de octubre a Juan Manuel Cavero Solano como nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos, en una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno.

Cavero Solano se desempeñaba desde el 29 de mayo de 2025 como jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), y asume el despacho en un contexto marcado por tensiones políticas y cuestionamientos a la gestión de su predecesor.

La designación se produce tras la renuncia de Juan José Santiváñez, quien presentó su dimisión el miércoles 1 de octubre, días antes de que el Congreso debatiera una moción de censura en su contra.

Además de su salida, en el ámbito político comenzaron a circular versiones sobre una posible postulación de Santiváñez a las elecciones generales de 2026, lo que abre un nuevo capítulo en su carrera pública.

