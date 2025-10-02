La Procuraduría del Congreso informó que este jueves 2 de octubre presentará un recurso de apelación contra la resolución judicial que obliga al Legislativo a otorgar pensión vitalicia a Pedro Castillo.

La medida fue comunicada mediante una publicación oficial en las redes del Legislativo, en respuesta a la sentencia emitida por el Segundo Juzgado Constitucional Transitorio de Lima.

#CongresoInforma | La Procuraduría del Congreso de la República presentará una apelación a la decisión del Poder Judicial que dispone otorgar pensión vitalicia al expresidente de la república Pedro Castillo Terrones. pic.twitter.com/kCD49BQshI — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) October 2, 2025

Poder Judicial ordena otorgar pensión vitalicia a Pedro Castillo

La Corte Superior de Justicia de Lima, a través del Segundo Juzgado Constitucional Transitorio, dispuso que Pedro Castillo reciba una pensión vitalicia. El juez Alexis Anicama declaró fundada la demanda de amparo presentada contra la resolución del Congreso que había rechazado dicho beneficio.

La decisión ordena a la Dirección General de Administración del Parlamento emitir un nuevo pronunciamiento a favor del exmandatario, con efectos desde el 8 de diciembre de 2022 y con todos los beneficios correspondientes.

En su resolución, el magistrado señaló que se vulneró el derecho a la igualdad, al recordarse que el Congreso negó la pensión a Castillo en mayo, pero posteriormente aprobó el mismo beneficio para Alberto Fujimori.

El @Poder_Judicial_ declara fundado Amparo a favor del Presidente @PedroCastilloTe, ORDENA al @congresoperu que cumpla con otorgar pensión vitalicia. Se habría vulnerado el derecho a la igualdad en comparación a otros mandatarios. @canalN_ @RPPNoticias @exitosape @FiscaliaPeru pic.twitter.com/lLr1yJZa92 — Walter Ayala Gonzales (@walterayala3000) October 1, 2025

El exministro de Defensa Walter Ayala confirmó el fallo mediante su cuenta en X. “El Poder Judicial declara fundado amparo a favor del presidente Pedro Castillo. Ordena al Congreso que cumpla con otorgar pensión vitalicia. Se habría vulnerado el derecho a la igualdad en comparación a otros mandatarios”, escribió.