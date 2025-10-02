Solo algunas horas después de que el premier Eduardo Arana afirmó que no tenía conocimiento de ninguna renuncia en el Gabinete que preside, el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, dimitió al cargo que asumió el 23 de agosto pasado.

Esta renuncia se conoció anoche luego de que la Mesa Directiva del Congreso informó que la moción de censura contra el titular de Justicia se debatiría y votaría el viernes 3 del presente mes.

Esta dimisión deja mal parado a Eduardo Arana, ya que, según Canal N, Santiváñez habría confirmado que su renuncia fue presentada a la presidenta Dina Boluarte en horas de la mañana de ayer.

No obstante, al término de la sesión del Consejo de Ministros, el premier afirmó que cada ministro tenía la libertad de decidir su futuro personal y político.

CANDIDATO. La renuncia de Santiváñez refuerza los trascendidos de que se presentaría como candidato en las elecciones de abril del próximo año.

De acuerdo al cronograma electoral, aquellos altos funcionarios públicos que tengan la intención de participar en los comocios tienen como fecha límite para renunciar el 13 del presente mes.

Trascendió que el hoy extitular de Justicia se presentaría como candidato al Senado, posiblemente con Alianza Para el Progreso (APP).