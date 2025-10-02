El expresidente Pedro Castillo, recluido en el penal de Barbadillo mientras afronta un juicio por el golpe de Estado, podrá acceder, por ahora, a la pensión vitalicia de 15,600 soles por haber ejercido el máximo cargo en el país.

Y es que el Poder Judicial ordenó, en primera instancia, que el Congreso se encargue de tramitar la pensión para el exjefe de Estado.

El Congreso negó la pensión vitalicia para el expresidente Castillo el año pasado.

ARGUMENTO

En mayo del año pasado, el Congreso negó la solicitud del expresidente Castillo para acceder a la pensión vitalicia, bajo el argumento de que existe una acusación constitucional aprobada en su contra.

Por ese motivo, el exmandatario interpuso una demanda de amparo ante el Segundo Juzgado Constitucional Transitorio para que se anule dicha decisión y que se orden al Congreso pagar la pensión vitalicia desde diciembre de 2022 hasta la fecha.

Al respecto, el juez Alexis Anicama señala en su resolución que la Ley N° 26519 establece que los expresidentes gozarán de una pensión equivalente al total de los ingresos de un congresista en actividad, pero que dicha ley queda en suspenso cuando el Congreso de la República haya formulado una acusación constitucional.

Sin embargo, el magistrado menciona que entre sus sustentos, Castillo presentó anexos de que el Congreso declaró procedente otorgar una pensión vitalicia al expresidente Alberto Fujimori.

“La Constitución reconoce que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado (…)”, se lee en el documento.

Por ese motivo, el Poder Judicial declaró fundada la demanda de Castillo y ordenó que el Congreso emita un nuevo pronunciamiento para otorgar pensión vitalicia al expresidente.

“Se debe concluir que se ha vulnerado el derecho a la igualdad, al existir otro caso en similares condiciones en los que sí se otorgó el derecho a la pensión n calidad de expresidente”, se añade en la resolución.

El expresidente Pedro Castillo afronta un juicio oral por el golpe de Estado.

