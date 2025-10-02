La constructora brasileña Odebrecht, conocida hoy con el nombre de Novonor, ha presentado un hábeas corpus contra los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, coordinador e integrante del Equipo Especial Lava Jato, respectivamente. La compañía alega que la información autoincriminatoria que brindó en su Acuerdo de Colaboración Eficaz, homologada vía sentencia judicial el 17 de junio de 2019, ha sido usada en contra suya y de sus colaboradores para abrirles proceso penales.

ARGUMENTOS

“El Ministerio Público se encuentra contumaz, omisivo y renuente a cumplir con su deber” frente a las obligaciones que aceptó cumplir, señala la defensa legal de Odebrecht ejercida por los abogados Gerardo Etó Cruz y Domingo García Belaunde.

La demanda de hábeas corpus, revisada por este Diario, señala que tiene como propósito “evitar el grave peligro a la libertad personal” de los beneficiarios del acuerdo y otros declarantes, quienes no solo se encontrarían “amenazados” sino que son “objetos de investigaciones, imputaciones y procesos penales que se sustentan en declaraciones entregadas bajo el compromiso expreso de limitación de uso”.

En ese sentido, se pide expresamente que “se disponga el cumplimiento y ejecución de la sentencia homologada en todos sus extremos”, esto es, cumplir con las obligaciones asumidas en el Acuerdo de Colaboración Eficaz firmado en la gestión de Vela Barba.

“(La sentencia de homologación) impone al Ministerio Público el deber de archivar o solicitar el sobreseimiento definitivo —y no provisional— de los procesos penales vinculados a los hechos materia del acuerdo”, recordó la constructora.

EXIGENCIAS

En el marco de esta aparente vulneración, la demanda pide “archivar de manera definitiva y/o solicitar el sobreseimiento definitivo de todos los procesos, investigaciones e incluso incidentes aperturados (sic) en la carpeta de colaboración eficaz” tanto a Novonor como a los colaboradores comprendidos.

Esto debe establecerse, exige la constructora, sin que se le “condicione” a firmar “actas de culpabilidad o cualquier otro documento” de forma adicional. La lista de pedidos no culmina allí. Incluso se busca que los exdirectivos de Odebrecht no sean citados a declarar en los procesos que se generaron, o reforzaron, tras su admisión de ilícitos. “Que se disponga dejar de requerir a nuestra empresa para que se ratifique respecto de la admisión o no admisión de los hechos de contenido penal regulados por la sentencia homologada y el acuerdo de beneficios y colaboración eficaz”, se indica.

BARATA Y OTROS

También se pide ordenar al Ministerio Público “abstenerse de incorporar” a los mencionados en nuevos procesos penales, así como declarar el sobreseimiento de la investigación a Jorge Barata, en el caso Gasoducto Sur Peruano, y emplazar para ello al Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

Asimismo, solicitan que se retire la acusación en los casos “Soluciones Técnicas” y “Tarapoto-Carretera SISA-Cuñumbuque”. En el primero de ellos están comprendidos Roger Fernando Llanos Correa y Juan Carlos Polo Puelles; y Eleuberto Antonio Martoreili, Antenor Kjuro Beizaga, Fernando Edmundo Cáceres Andonoyre y Carlos Alberto Ruiz Paredes, respectivamente.

Ambos casos siguen su curso ante el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, y el Sétimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.

