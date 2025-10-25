La Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público (ANC-MP) emitió un comunicado para precisar detalles sobre el proceso disciplinario seguido al fiscal José Domingo Pérez Gómez y reafirmar su independencia en el ejercicio de sus funciones.

Según informó la entidad, el procedimiento se desarrolla “conforme a las competencias establecidas en la Ley de la Carrera Fiscal y el Reglamento de Procedimiento Disciplinario”.

Además, aclaró que este proceso “no guarda relación con el reciente fallo del Tribunal Constitucional en el denominado caso ‘Cocteles’, sino que obedece a hechos previamente analizados en el marco de las competencias disciplinarias de esta Autoridad”.

De acuerdo con la ANC-MP, la investigación preliminar contra el magistrado se inició el 14 de enero de 2025 y la apertura formal del procedimiento disciplinario fue dispuesta mediante resolución del 10 de octubre del mismo año.

En el documento, la institución “rechaza toda afirmación o interpretación que pretenda atribuir motivaciones políticas o externas a sus actuaciones” y subraya que sus órganos de investigación y decisión actúan “con plena autonomía funcional, independencia institucional y objetividad, garantizando en todo momento el respeto al debido proceso y al derecho de defensa”.

Asimismo, la Autoridad remarcó que ejerce su función disciplinaria “con transparencia, equidad y sujeción al principio de legalidad, aplicando los mismos estándares de evaluación y responsabilidad a todos los fiscales del país, sin distinción ni excepción”.