La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó que este domingo se aplicarán desvíos en diversas rutas del transporte público debido a la cuarta salida procesional del Señor de los Milagros, que partirá del Santuario de las Nazarenas y llegará hasta el Callao a bordo del Nazareno Móvil.

Metropolitano

Los servicios A y Lechucero circularán por la avenida Alfonso Ugarte en ambos sentidos, con parada en la estación Quilca.

El servicio C tendrá como última parada la estación Central, ya que Colmena, Jirón de la Unión, Tacna y Castilla permanecerán cerradas temporalmente.

Corredores Azul, Morado y Rojo

El corredor Azul modificará su ruta por las avenidas Prolongación Tacna, Caquetá y Nicolás de Piérola hasta retomar su recorrido habitual.

modificará su ruta por las avenidas Prolongación Tacna, Caquetá y Nicolás de Piérola hasta retomar su recorrido habitual. El corredor Morado , en tanto, operará hasta el cruce del jirón Virú con Prolongación Tacna antes de retornar hacia San Juan de Lurigancho.

, en tanto, operará hasta el cruce del jirón Virú con Prolongación Tacna antes de retornar hacia San Juan de Lurigancho. En el corredor Rojo, las rutas 201 y 204 circularán por las avenidas Universitaria, La Mar, De los Precursores y Venezuela, mientras que las rutas 206 y 209 iniciarán y culminarán su trayecto en la avenida La Marina.

Rutas regulares y Aerodirecto

Los buses del Aerodirecto Centro que se dirigen al aeropuerto Jorge Chávez recorrerán vías alternas como las avenidas Tingo María y Óscar R. Benavides.

que se dirigen al aeropuerto Jorge Chávez recorrerán vías alternas como las avenidas Tingo María y Óscar R. Benavides. En el Callao, las unidades del transporte regular modificarán su tránsito por las avenidas Miguel Grau, Federico Fernandini y Guardia Chalaca cuando la procesión avance por Sáenz Peña y Panamá.