Un incendio de código 3 se reportó esta mañana en un almacén ubicado en el jirón Junín 650, al costado del Congreso de la República, en el Cercado de Lima.

De acuerdo con información del Cuerpo General de Bomberos, la emergencia fue reportada a las 6:26 a. m. y continúa siendo atendida.

Hasta la zona fueron desplegadas diversas unidades, entre ellas cisternas, escaleras y ambulancias, para controlar las llamas y evitar su propagación hacia los inmuebles cercanos. El siniestro fue clasificado como de tipo “estructuras / almacén - depósito”.

Hasta el momento no se han reportado víctimas, aunque las autoridades han cerrado el tránsito en los alrededores del Congreso mientras se realizan las labores de control del fuego.