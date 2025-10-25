Un incendio de gran magnitud se reportó la tarde de este sábado 25 de octubre en una galería ubicada en el jirón Huanta, en el Cercado de Lima.

El siniestro reportado cerca de la intersección con el jirón Puno, en Barrios Altos, ha generado una densa columna de humo visible desde varios puntos de la capital.

Varias unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) acudieron al lugar para iniciar las labores de contención y extinción del fuego.

Hasta el momento, se desconoce la causa exacta del incendio y si existen personas heridas o afectadas por el humo.

Las labores de los bomberos se centran en evitar que las llamas se propaguen a las edificaciones colindantes, muchas de ellas antiguas y de material inflamable, características comunes de las construcciones en el centro histórico de la ciudad.

Las autoridades han cercado la zona para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y se recomienda a los ciudadanos evitar el área del jirón Huanta con Puno.