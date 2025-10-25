El censurado exministro del Interior, Juan Santiváñez, participó hoy en la denominada ‘Marcha por la Paz’, una manifestación a la que acudió en su calidad de “hijo de Policía” y en apoyo a la Policia Nacional del Perú, según dijo.

Santiváñez, quien postulará al Senado en las próximas elecciones por el partido Alianza para el Progreso (APP), enfatizó que su presencia no tenía fines proselitistas.

“Yo no quisiera hablar este momento de política ni de alguna postulación, sino del apoyo que merece nuestra policía, nuestros efectivos”, declaró a RPP.

El exfuncionario, quien sirvió en el gobierno de Dina Boluarte, agregó: “¿Qué me diferencia de los otros ministros? Solamente una cosa: yo peché. Quizás en otros escenarios podríamos hablar de una postulación y de un número”.

Durante su intervención, Santiváñez se refirió al caso del suboficial Luis Magallanes, involucrado en la muerte de Eduardo Sanz, y sostuvo que el efectivo debe afrontar la investigación “en libertad”.

Argumentó que es fundamental proteger a la institución policial para evitar escenarios pasados. “Sino va a pasar lo que ocurrió con un exministro que sindicó un inexistente ‘Escuadrón de la Muerte’“.