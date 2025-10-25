El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció la suspensión del cobro de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia nacional en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Además, l a aplicación de la TUUA de transferencia internacional, que debía empezar el 27 de octubre de 2025, ha sido postergada hasta el 7 de diciembre de 2025 por decisión de Lima Airport Partners (LAP), el concesionario.

Estos acuerdos se alcanzaron tras una mesa de trabajo entre el MTC, el Ministerio de Economía Y Finanzas, Mincetur y el regulador Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán).

Como parte de los compromisos, el MTC se encargará de modificar el reglamento de la Ley de Aeronáutica Civil para asegurar que todos los costos del transporte aéreo se muestren de forma transparente en los boletos de viaje.

Por otro lado, Ositrán está evaluando y aprobará las tarifas de transferencia definitivas en las próximas semanas, siguiendo su marco normativo.

La suspensión y postergación buscan asegurar que las tarifas sean razonables y se informen correctamente a los usuarios, en un contexto donde el Estado reafirma su respeto a la legalidad y a los contratos de concesión.