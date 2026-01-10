Un grupo de jóvenes de la “Generación Z” y otras organizaciones realizaron este 9 de noviembre una movilización por las calles del Cercado de Arequipa para conmemorar a las personas que perdieron la vida durante las protestas sociales del 9 de enero de 2023, especialmente en Juliaca.
La concentración empezó en la plaza España y avanzó por diversas calles del Centro Histórico hasta llegar a la Plaza de Armas, donde exigieron justicia. “No fue un exceso, fue una masacre”, expresaron los participantes.
David Calizaya, representante de la organización “Gen Z Arequipa”, indicó que la jornada busca rendir homenaje a las más de 50 víctimas a nivel nacional. Durante la movilización, participaron sicuris y colectivos culturales.
Como se conoce, las protestas sociales se realizaron contra el gobierno de Dina Boluarte.
Asimismo, Calizaya denunció un presunto intento de censura contra el documental Uyariy, que aborda las muertes registradas en las movilizaciones, tras su retiro o reprogramación en horarios poco accesibles en diversas salas de cines del país.