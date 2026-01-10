Un grupo de jóvenes de la “Generación Z” y otras organizaciones realizaron este 9 de noviembre una movilización por las calles del Cercado de Arequipa para conmemorar a las personas que perdieron la vida durante las protestas sociales del 9 de enero de 2023, especialmente en Juliaca.

La concentración empezó en la plaza España y avanzó por diversas calles del Centro Histórico hasta llegar a la Plaza de Armas, donde exigieron justicia. “No fue un exceso, fue una masacre”, expresaron los participantes.

David Calizaya, representante de la organización “Gen Z Arequipa”, indicó que la jornada busca rendir homenaje a las más de 50 víctimas a nivel nacional. Durante la movilización, participaron sicuris y colectivos culturales.

Como se conoce, las protestas sociales se realizaron contra el gobierno de Dina Boluarte.

Asimismo, Calizaya denunció un presunto intento de censura contra el documental Uyariy , que aborda las muertes registradas en las movilizaciones, tras su retiro o reprogramación en horarios poco accesibles en diversas salas de cines del país.

Movilización en Arequipa por la Generación Z y otros colectivos sociales. Foto: Cortesía GEC.

