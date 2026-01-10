El volcán Sabancaya, ubicado en la región Arequipa, presentó esta tarde una explosión con dispersión de cenizas, afectando principalmente a distritos de la provincia de Caylloma, según el monitoreo permanente que realizan las autoridades.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI, la dispersión de cenizas fue en dirección a los sectores oeste y noroeste, hacia los distritos de Huambo, Cabanaconde, Tapay y centros poblados. La explosión se reportó a las 15:48 horas de este viernes.

Actualmente, el macizo volcánico se mantiene en alerta naranja , lo que significa que registra actividad eruptiva moderada, con explosiones que generan columnas de gases y cenizas que pueden dispersarse dependiendo de las condiciones del viento.

Por ello, INDECI recomendó a la población mantenerse alejada del volcán y, en caso de exposición a cenizas, cubrirse la nariz, boca y ojos. En cuanto a las autoridades, exhortó a que efectúen una evaluación permanente del impacto de cenizas en el agua, suelo, aire y salud.

Las autoridades recordaron que la actividad del Sabancaya es monitoreada las 24 horas, y que cualquier variación significativa será comunicada oportunamente.