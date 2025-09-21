El fiscal supremo Pablo Sánchez asumió el cargo de fiscal de la Nación interino tras la suspensión de Delia Espinoza por seis meses, decidida por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) debido a un procedimiento disciplinario.

Se trata de la resolución oficial N° 2956-2025-MP-FN, que da por concluida la designación de Pablo Sánchez como titular de la Primera Fiscalía Suprema Penal, y lo acredita para ejercer como fiscal de la Nación mientras dure la suspensión o hasta nueva disposición.

“Designar al abogado Pablo Wilfredo Sánchez Velarde, fiscal supremo titular, como Fiscal de la Nación Interino, a partir de la fecha en mérito a la Resolución de la Junta Nacional de Justicia no 143-2025-PLENO-JNJ, por el plazo legalmente previsto en la citada Resolución o hasta otra disposición”, se lee en el documento.

La medida fue notificada a la Presidencia de la República, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la JNJ y varias instancias del Ministerio Público.

Como se sabe, la Junta Nacional de Justicia suspendió a Delia Espinoza por no acatar la orden de reposición de Patricia Benavides como fiscal suprema y fiscal de la Nación, situación que motivó la propuesta de sanción presentada por la vicepresidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera.