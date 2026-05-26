Dos integrantes de una banda delictiva que se dedicarían a cometer robos al paso utilizando un vehículo con casquete de taxi fueron intervenidos esta madrugada por efectivos del Grupo Terna tras la denuncia efectuada por un adolescente agraviado y el seguimiento que se hizo al sistema GPS de un equipo móvil sustraído. Fueron atrapados Bryan Anthony Solano Rojas (25) y Pablito Adrián Ramírez Macedo (22); el segundo nombrado cuenta con antecedentes por delitos contra el patrimonio.

Ataque con puñal

La banda desarticulada por la PNP ha sido denominada como “Los malditos del cono” que cometía robo de equipos móviles bajo la modalidad de “cogoteo” y amenazas de muerte con cuchillo en diferentes arterias de la ciudad.

La intervención policial se originó luego de la valiente denuncia realizada por el menor de iniciales J.C.L. (17), quién la noche de ayer se dirigía a su vivienda en el distrito Ciudad nueva y fue interceptado por un individuo provisto de un arma blanca (cuchillo), siendo amenazado y despojado de su celular en el cruce de las calles Los Próceres y Juan Vélez de Córdova, a inmediaciones de una sede de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.

Geolocalización

Luego que el asaltante fugó con su botín, tras abordar un vehículo que lo estuvo esperando cerca, el agraviado alertó a la PNP y se activó de inmediato un operativo de búsqueda de la banda delictiva. Gracias a la tecnología de geolocalización (GPS) del equipo sustraído, los efectivos del Grupo Terna pudieron rastrear el paradero de los delincuentes y así ubicarlos en la calle Yuri Gagarin, en el poblado La Esperanza del distrito de Alto de la Alianza, frente al hostal La Esperanza.

PNP los intercepta

En ese lugar fue interceptado el vehículo marca Nissan modelo Avenir color blanco de placa Z3T-226 con casquete de taxi donde estaban Bryan Solano Rojas y Pablito Ramírez Macedo. Se procedió con la revisión del taxi y se encontró debajo del asiento del copiloto un total de cuatro equipos móviles de distintas marcas, entre ellos un celular marca Samsung Galaxy A12 que el menor de 17 años reconoció como suyo y señaló a Pablito Ramírez Macedo como la persona que le amenazó con el cuchillo y despojó de su bien.

Pasaron al Depincri

Del hecho se puso de conocimiento al fiscal William Mamani Almendre, de la Fiscalía Mixta Corporativa de Alto de la Alianza, quien dispuso que los dos varones detenidos junto al vehículo y los equipos móviles incautados sean puestos a disposición de la sección Robos del Depíncri para profundizar las investigaciones, ya que sospecha que los tres celulares restantes hallados también sean producto de ilícitos y no descartándose que con ese vehículo tipo taxi se haya perpetrado más atracos similares en días anteriores.