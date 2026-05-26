La Policía Nacional realizó una intervención en el distrito de Santa Anita, donde detuvo a dos sujetos que transportaban material explosivo utilizado para su activación y posterior detonación.

Los intervenidos fueron identificados como Jesús Mateo González y William Santiago Gomero Vera, quienes fueron detenidos en inmediaciones del óvalo de Santa Anita mientras se movilizaban en dos motocicletas con el material explosivo dentro de cajas de cartón.

El destino de los explosivos aún es materia de investigación por parte de las autoridades. Durante el operativo, los agentes policiales incautaron 100 cartuchos explosivos, 100 fulminantes y 100 metros de mecha lenta.

Según la Policía Nacional, estos insumos son utilizados para la activación y detonación de material explosivo.

En ese sentido, de acuerdo con las primeras diligencias, el material estaría presuntamente destinado a actividades ilícitas relacionadas con el delito de extorsión.

Los detenidos y todo el material incautado fueron entregados a las autoridades competentes para las diligencias e investigaciones de ley.

🚨 ¡Golpe al crimen! La #pnp Halcones incautó abundante material explosivo en el Óvalo de Santa Anita y detuvo a 2 sujetos en flagrancia.

Se decomisó:100 cartuchos explosivos 100 fulminantes 100m de mecha lenta

El material estaría destinado a la minería ilegal o extorsión.#PNP pic.twitter.com/gopgkcpaZ7 — REGIÓN POLICIAL LIMA (@LimaRegion) May 25, 2026