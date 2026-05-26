Conforme el electo diputado de Juntos por el Perú (JPP), Ernesto Zunini Yerrén, gana protagonismo en la campaña por la segunda vuelta electoral, salen a la luz hechos que ponen el foco sobre sus familiares más cercanos.

A más detalles

El regidor del Concejo Municipal de Lambayeque, Walter Zunini Chira, es padre de Ernesto Zunini y también integra JPP.

En el año 2020 fue comprendido en una demanda de indemnización interpuesta por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG).

A través del expediente N° 108-2020, la universidad solicita el pago de S/495 mil 257 a Néstor Tenorio Requejo (exdecano de la Fachse), Walther Zunini (exdirector de la Unidad de Segunda Especialidad de la Fachse), Nancy Suárez Arévalo (exadministradora de la UNPRG) y Segundo Enrique Vásquez Zuloeta (exadministrador de la UNPRG).

De acuerdo a un informe de control, en el año 2017 estos exfuncionarios impulsaron el funcionamiento de programas de especialización de la Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación (Fachse) en locales no autorizados.

El proceso continúa, aunque estuvo a punto de ser declarado en abandono judicial en marzo del 2025, porque el asesor legal de la universidad en ese entonces, Carlos Palomino Guerra, dejó el caso y no presentó más documentación.

Además, en junio del año pasado, el Órgano de Control Institucional (OCI) encontró que, en el periodo 2022 - 2025, la UNPRG contrató a familiares de diez trabajadores, pese a los impedimentos de la normativa vigente.

Entre los locadores favorecidos estuvo Gustavo Zunini Yerrén, quien en el año 2023 percibió un sueldo de 3 mil 666.67 soles en esa casa superior de estudios. Él es hermano de Ernesto Zunini e hijo de Walter Zunini, este último tiene el cargo de catedrático de la Fachse.

Sobre Gustavo Zunini también es válido señalar que desde febrero del año pasado, labora en la Gerencia de Gestión de Negocios de la Sociedad de Beneficencia de Chiclayo (SBCh). Se trata de una particular coincidencia, si se tiene en cuenta que la alcaldesa de Chiclayo, Janet Cubas Carranza, llegó a ese cargo con JPP; sin embargo, en julio del 2024 dicha agrupación política de izquierda la expulsó, debido a los pocos avances de su gobierno.

Entre octubre y noviembre del 2024, cuando ya se había producido la vacancia de Pedro Castillo Terrones y Dina Boluarte Zegarra se encontraba al frente de la presidencia de la República, la madre de los dos hijos de Ernesto Zunini, Katherine Paola Alva La Rosa, se adjudicó dos contratos por el monto de 12 mil soles en el Programa Educación Básica para Todos del Ministerio de Educación (Minedu). Ella es licenciada en Educación Inicial.

Por aquel entonces, Zunini fue captado haciendo campaña a favor de su organización, y después comenzó a trabajar como asesor técnico del congresista y hoy candidato presidencial , Roberto Sánchez.

Dato

Ernesto Zunini llegará al Congreso de la República, a partir de julio de este año. En las elecciones generales obtuvo 11 mil 140 votos.

Dirigentes proponen a sus candidatos

Un reciente informe de Perú21 muestra que dirigentes de JPP en Lambayeque, como Nilo Guamuro, Edgar Adrianzén, César Guzmán y Félix Gamarra vienen impulsando las candidaturas de sus familiares para las Elecciones Municipales y Regionales en La Victoria, Chiclayo, JLO, Monsefú y Ferreñafe, que tendrán lugar en octubre de este año