“Más vale tarde que nunca”, dice el refrán, pero este no se podría aplicar al caso. Luego de que Cuarto Poder revelara que trabajadores del congresista Roberto Sánchez participaron en actos proselitistas y a favor de Pedro Castillo en horario laboral, el legislador afirmó que sus empleados piden licencia sin goce de haber para tales actividades. Sin embargo, esto no ocurrió de esta manera.

La Unidad de Investigación de Canal N y América Televisión informó que Gian Marco Castillo Gómez y Ernesto Zunini Yerren, parte del despacho parlamentario de Sánchez Palomino, solicitaron sus respectivas licencias luego de ser parte de los mencionados eventos.

Castillo Gómez, sobrino del golpista Castillo, estuvo en protestas en el penal de Barbadillo –junto a Roberto Sánchez– el 21 de noviembre y 27 de noviembre, mientras que Zunini participó solo en la primera de dichas fechas. El dominical denunció esta situación el 14 de diciembre.

FALACIA

Conocido el hecho, el congresista de Juntos por el Perú-Voces del Pueblo–Bloque Magisterial sostuvo a la prensa: “Mis trabajadores, si salen a hacer una actividad importante de compromiso político y social, piden licencia sin goce de haber”.

Sin embargo, la mencionada unidad de investigación detalló que Gian Marco Castillo pidió licencia sin goce de haber recién el 5 de diciembre, luego de participar en ambas protestas, y justo momentos después de que Cuarto Poder se comunicara con Sánchez para pedir sus descargos.

En el caso de Ernesto Zunini, el parlamentario en cuestión firmó su solicitud el 12 de diciembre. Ninguno de los dos, en consecuencia, tenía licencia presentada o aprobada cuando estuvieron en los actos proselitistas.