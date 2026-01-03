El Jurado Electoral Especial de Lima Este 1 resolvió declarar inadmisible la apelación interpuesta por el congresista y candidato presidencial Roberto Sánchez, en el marco de una investigación por una presunta vulneración al principio de neutralidad electoral durante el proceso rumbo a las Elecciones Generales de 2026.

La decisión también comprende a los trabajadores de su despacho congresal, Gian Marco Castillo Gómez y Ernesto Zunini Yerren.

De acuerdo con el informe de fiscalización, ambos habrían participado en actos proselitistas en representación de Juntos por el Perú en los exteriores del penal de Barbadillo, en Ate, durante noviembre de 2025, en presunto horario laboral.

Estas actividades fueron registradas por el programa Cuarto Poder, cuyas imágenes fueron consideradas como elementos probatorios dentro del procedimiento administrativo electoral seguido por el JEE.

En sus descargos, Sánchez sostuvo que los trabajadores se encontraban con licencia sin goce de haber y que las acciones tenían carácter privado.