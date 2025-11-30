La reciente condena del Poder Judicial del Perú contra los expresidentes Pedro Castillo (11 años y 6 meses) y Martín Vizcarra (14 años) ha vuelto a poner en la mesa política el debate sobre el indulto presidencial.

Castillo, Alejandro Toledo y Ollanta Humala gozan ya de alguna familiaridad con la “carcel presidencial” de Barbadillo, en tanto que Vizcarra aún intenta encajar como el nuevo inquilino.

Los cuatro políticos más poderosos del país -en su momento- tuvieron, desde el poder, la potestad de indultar a otro expresidente: Alberto Fujimori Fujimori.

Por razones de índole político, ninguno se atrevió o consintió en otorgarle el indulto a un adversario que, a juzgar por los informes de sus médicos padecía, entre otros males, de un cáncer terminal que, finalmente, lo mató en setiembre del 2024.

Cabe recordar entonces la manera en que los cuatro exmandatarios reaccionaron o trataron, como presidentes de la República, la posibilidad de un indulto a Fujimori, lo cual constituye ahora una medida para ellos mismos y sus expectativas de que un jefe de Estado pueda otorgarles esa gracia. No sería, pues, coherente que accedan a ello.

TOLEDO

El 2 de marzo de 2009, a pocas semanas de la sentencia judicial que condenó a Alberto Fujimori a 25 años de prisión, y ya como expresidente, Alejandro Toledo se pronunció acerca de un posible indulto. Gobernaba el país entonces Alan García.

“Creo que habría una indignación colectiva en el Perú y fuera del Perú si la justicia sentencia y algún presidente indulta, porque eso significa entrar a la impunidad”, dijo Toledo en una reunión con la prensa extranjera en Lima.

En otra oportunidad, en octubre de 2012, Toledo calificó la posibilidad del indulto como una “ofensa a la memoria de las víctimas”. En un tuit y comunicado, declaró que “rechazamos categóricamente cualquier intento de indulto negociado”.

Luego, en calidad de candidato presidencial dijo, el 23 de diciembre de 2015, que lo indultaría si estuviese “en peligro su vida; no tendría problema de que pueda pasar sus últimos días en su domicilio”.

HUMALA

En octubre de 2012, la familia Fujimori Fujimori solicitó en la vía judicial que la sentencia contra el expresidente sea anulada.

Consultado sobre un posible indulto, el presidente Ollanta Humala respondió a la prensa el 7 de junio de 2013 que decidió no otorgarle el indulto humanitario al exgobernante.

Se amparó en un informe de la Comisión de Gracias Presidenciales que lo denegó debido al Caso Barrios Altos-La Cantuta.

“No me parece que habiendo recibido el informe mantenga en compás de espera al solicitante y a su familia (…) No lo quise hacer esperar un minuto más”, contó Ollanta sobre la premura de su decisión.

Justificó su veredicto en el informe según el cual Fujimori “no tiene una enfermedad terminal ni un trastorno mental incurable”.

CASTILLO

El 17 de marzo de 2022, el Tribunal Constitucional (TC) concedió un hábeas corpus presentado por el expresidente Alberto Fujimori y que antes el Poder Judicial había desestimado. Fujimori, entonces con 84 años, recuperó su libertad días después.

Ante este hecho, el presidente en ejercicio, Pedro Castillo, expresó su total rechazo al considerar el fallo del TC como el reflejo de una “crisis institucional”.

Castillo catalogó la decisión del TC como un acto contra el Estado de derecho e invocó en un tuit la intervención de los órganos de justicia internacional.

“La crisis institucional a la cual me referí en mi mensaje al Congreso se refleja en la última decisión del TC Perú”, escribió.

Y añadió: “Los órganos de justicia internacional a los que el Perú está adscrito y el Estado de derecho deberán cautelar el ejercicio efectivo de la justicia para el pueblo”.

VIZCARRA

El 5 de junio de 2018, el presidente Martín Vizcarra declaró que no harán “cálculo político” en el tema del indulto a Fujimori.

“Vamos a respetar la Constitución y las leyes, tanto las locales como las internacionales, y en ese sentido, no puede ser una excepción lo que determine la Corte IDH (…). Pretendemos hacer un gobierno con ideas y objetivos claros, buscando la concertación, pero tenemos que cumplir las normas (…)”, señaló en clara oposición.

Al respecto, el entonces congresista Carlos Tubino, vocero de la bancada de Fuerza Popular, reveló que el presidente Vizcarra observó la iniciativa parlamentaria que buscaba excarcelar a los presos adultos mayores con graves enfermedades.

“Deberíamos cambiar e ir en el sentido de la reconciliación cuando estamos a pocos años del Bicentenario”, señaló Tubino.

Cabe precisar en este contexto que fueron dos los expresidentes que se allanaron a un indulto a Fujimori. El primero, Pedro Pablo Kuckzynski, que de hecho se lo otorgó el 24 de diciembre de 2017, aunque el proceso después fue objetado por un juzgado de la Corte Suprema y en octubre de 2018 volvió a prisión.

El indulto otorgado por PPK a Fujimori fue después asumido por el Tribunal Constitucional y poco antes de su muerte, la entonces presidenta Dina Boluarte fue la segunda mandataria que no puso obstáculos y el expresidente dejó Barbabillo.

INDULTO ELECTORAL

Entre tanto, la carrera por la presidencia y el Congreso ha despertado la oculta nobleza y altruismo de varios insospechados candidatos. Claro está, el panorama ha cambiado y ahora los presos se orientan a una tendencia política que los hace pasibles de las simpatías de sus homólogos de izquierda.

Se sabe que Martín Vizcarra instruyó a su hermano Mario, precandidato presidencial, a anunciar que indultaría al “Lagarto” si es elegido presidente de la República.

“Si recomiendan el indulto, evidentemente sí, como a cualquier otro presidente (...) Estoy convencido (de su inocencia), pero me voy a sujetar a lo que diga la comisión evaluadora”, comentó el último viernes.

El precandidato presidencial de la alianza “Venceremos”, Ronald Atencio, más “generoso” en época electoral, anunció que indultará a “todos los presos políticos”.

“Hoy se siguen perpetuando nefastas sentencias en contra de los luchadores sociales como Pedro Castillo, Betssy Chávez y Aníbal Torres”, lanzó en un TikTok el jueves.

“Nosotros aplicaremos las reglas del indulto para todos los presos políticos que tiene nuestro país sean o no sean personajes de connotación nacional”, ofertó, y añadió a la lista a los sentenciados por acciones violentas durante las marchas de protesta a favor de Pedro Castillo.

Entre tanto, en febrero de este año (aún estaba libre y sin condena judicial), Martín Vizcarra afirmó que estaba dispuesto a indultar a Pedro Castillo.

Pero ponía una condición: “Primero tengo que ser presidente. Primero elijan a Martín Vizcarra”, le dijo a los seguidores de Castillo. Más claro ni el agua, puro cálculo electoral.