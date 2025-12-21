A través de sus redes sociales, el condenado por conspiración para la rebelión por su fallido intento de golpe de Estado, Pedro Castillo Terrones; anunció que el también sentenciado por el asesinato de varios policías en el llamado “Andahuaylazo”, Antauro Humala; será candidato al Senado de la alianza no oficial Juntos con el Pueblo, que lleva como candidato presidencial al congresista Roberto Sánchez Palomino.

“Hoy quiero saludar la adhesión política y programática del compatriota Antauro Igor Humala Tasso a la Alianza Política Juntos Con el Pueblo. Su participación en la Lista Parlamentaria Nacional como senador, con el número 9, suma el profundo anhelo, patriótico y democrático de millones de hombres y mujeres que luchamos incansablemente por la libertad y democratización del Perú”, reza parte del mensaje publicado en X por Castillo Terrones.

“¡El Perú nos llama! Agradezco el compromiso del presidente Castillo y el compatriota Roberto Sánchez/Juntos por el Perú. Esta unión es el primer gran paso en la refundación moral y patriótica de nuestra nación. Juntos con el Pueblo, ¡hasta la victoria final!”, respondió a su vez –y también en redes sociales- el exreo.

De acuerdo con varios especialistas, que ambos sean condenados hace que enfrenten serios obstáculos pues sus candidaturas podrían ser declaradas improcedentes.

Sin registro

La Alianza Política Juntos con el Pueblo a la que ambos sentenciados se refieren es una coalición informal, sin inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que agrupa -además del movimiento ‘antaurista’ cuyo partido fue declarado ilegal- a Juntos por el Perú (JPP), del congresista Roberto Sánchez, y Todo con el Pueblo, de Pedro Castillo. Precisamente, solo la agrupación de Sánchez Palomino es la única inscrita en el Jurado.