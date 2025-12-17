El Jurado Electoral Especial de Lima Este 1 determinó que el congresista Roberto Sánchez, candidato presidencial por Juntos por el Perú, habría infringido el principio de neutralidad electoral.

La conclusión se desprende de un informe de fiscalización emitido en diciembre de 2025, tras analizar la participación de personal de su despacho en un acto político realizado en los exteriores del penal de Barbadillo.

La investigación se originó a partir de un reportaje difundido por Cuarto Poder y la Unidad de Investigación de América Noticias, donde se observa a trabajadores del despacho parlamentario participando en una actividad proselitista.

El evento fue registrado en noviembre de 2025, en el distrito de Ate, y quedó documentado en material audiovisual.

Según el informe, dos empleados del despacho congresal fueron identificados portando banderas y mensajes del partido Juntos por el Perú mientras acompañaban al legislador.

El documento del JEE señala que los hechos podrían constituir una infracción grave a la normativa electoral y recomienda remitir el caso a las instancias competentes para las acciones correspondientes.