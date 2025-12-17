La congresista Katy Ugarte presentó un proyecto de ley que autoriza el retiro excepcional y temporal de hasta 3 UIT (S/16,000) de los aportes a la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

La iniciativa busca aliviar dificultades económicas de afiliados al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) que enfrentan el alto costo de vida, permitiéndoles acceder a fondos aportados durante décadas antes de jubilarse.

Katy Ugarte enfatizó que se trata de un acto de justicia con el dinero de los aportantes, respondiendo a demandas populares para atender urgencias, dinamizar el consumo familiar y compensar a quienes no alcanzarán los 20 años mínimos para pensión.

La medida no altera el sistema de reparto ni reconoce cuentas individuales, sino que ofrece alivio parcial a quienes tienen baja probabilidad de recibir beneficios futuros.

Los recursos provendrían del presupuesto de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), garantizando la sostenibilidad fiscal y el pago normal de pensiones.

Ugarte asegura que, al ser temporal y financiada con fondos programados, no compromete equilibrios macroeconómicos ni el flujo operativo del SNP.