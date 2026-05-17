Condenan a hombre que conducía motocicleta robada con requisitoria vigente en Huánuco

La Policía a través del personal de la Comisaría PNP Llata, ejecutó el operativo policial “Impacto - 2026” en la provincia de Huánuco, con el objetivo de combatir la delincuencia común, los delitos de alto impacto y las actividades vinculadas a la minería ilegal.

Durante las acciones policiales, los agentes se trasladaron hasta la ribera del río Marañón, a la altura del centro poblado Nueva Esperanza, distrito de Puños, donde detectaron a un grupo de personas realizando presuntas actividades de minería ilegal. Al advertir la presencia policial, los sujetos huyeron del lugar con rumbo desconocido.

MAQUINARIA PESADA

Como resultado de la intervención, la Policía logró el hallazgo e inutilización de una maquinaria pesada tipo excavadora sobre oruga, marca SANY, modelo SY335C, de color amarillo, valorizada aproximadamente en 150 mil soles.

Asimismo, encontraron dos campamentos artesanales con accesorios de dragas, veinte bidones de combustible, una draga, cuatro trajes de buzo, cinco motores de color negro y otros dos motores de distintas características, los cuales serían utilizados para actividades ilegales de extracción de minerales.

Todo el material empleado en estas actividades ilícitas fue destruido, reafirmando el firme accionar de la Policía Nacional del Perú frente a los delitos que atentan contra el medio ambiente y la seguridad de la población.