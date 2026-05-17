Por: Feliciano Gutiérrez

Un accidente laboral cobró la vida de un albañil la mañana de este sábado en la ciudad de Juliaca. El fatal incidente ocurrió mientras la víctima realizaba labores en una vivienda en construcción, ubicada en la intersección de los jirones Alfonso Ugarte y Andahaylas, una zona colindante con la pista de aterrizaje del aeropuerto local.

Según las primeras informaciones, el hombre identificado como Román Firmo Zapana Churata (56) habría perdido el equilibrio, sufriendo una fuerte caída que le causó la muerte de forma instantánea.

​Hasta el lugar de los hechos se trasladaron miembros de la Policía Nacional y el fiscal de turno, quienes se encargaron de realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cadáver.

Trascendió de forma preliminar que el infortunado trabajador sería un familiar cercano del propietario del inmueble en construcción.

​El cuerpo inerte fue trasladado e internado en la morgue del Instituto de Medicina Legal, situada en la urbanización La Capilla. En dicho establecimiento se le practicará la necropsia exigida por ley, un procedimiento fundamental que permitirá a los peritos determinar con precisión las causas del fallecimiento y esclarecer las circunstancias de este lamentable suceso.