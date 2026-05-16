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Una sentencia condenatoria contra un investigado por la presunta comisión del delito contra el patrimonio en la modalidad de receptación agravada, fue obtenida por el Ministerio Público del Distrito Fiscal de Huánuco, a través de la Unidad Piloto de Flagrancia.

La fiscal adjunta provincial Janelly Cajahuaringa estuvo a cargo del caso, que involucra a Adler Tafur, intervenido el pasado 9 de mayo de 2026 mientras conducía una motocicleta con requisitoria vigente por hurto de vehículo. La intervención policial se realizó durante un operativo en inmediaciones del jirón Huallayco y el jirón Circunvalación, en la ciudad de Huánuco.

LA ROBARON EL AÑO PASADO

De acuerdo con las investigaciones, la motocicleta de placa 2465-AW había sido sustraída en marzo de 2025, luego de ser dejada estacionada frente a una vivienda en el centro poblado La Esperanza. Durante la intervención, los agentes verificaron en el sistema E-SINPOL que el vehículo registraba requisitoria vigente por hurto vehicular.

Tras ser trasladado a la Unidad Piloto de Flagrancia para las diligencias correspondientes, el investigado manifestó su intención de acogerse a la terminación anticipada del proceso y expresó arrepentimiento por haber adquirido la motocicleta sin realizar las verificaciones correspondientes.

Como resultado, el Poder Judicial le impuso una condena de 3 años, 6 meses y 25 días de pena privativa de libertad, suspendida en su ejecución por un periodo de prueba de dos años. Asimismo, se le impuso el pago de 61 días multa, equivalentes a S/ 574.