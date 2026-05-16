Huánuco: Estado recupera camioneta usada para trasladar explosivos ilegales

En los centros poblados de Paujil y Nueva Austria, en el distrito de Yuyapichis, provincia de Puerto Inca, pobladores denunciaron que la extracción ilegal de oro continúa avanzando sobre zonas agrícolas. Según testimonios recogidos en el lugar, terrenos destinados al cultivo y la crianza de animales vienen siendo afectados por maquinaria pesada y por actos de violencia contra familias campesinas.

Los agricultores señalaron que, pese a las denuncias presentadas, las actividades ilegales no se han detenido. Además, advirtieron que no permitirán que los mineros ilegales continúen acercándose a sus parcelas, donde desarrollan actividades productivas para sostener a sus familias.

TESTIMONIOS

Fermina Flores, una de las pobladoras afectadas, relató que vive sola y que actualmente se siente amenazada. Según indicó, en la zona se escuchan disparos, situación que ha incrementado el temor entre quienes permanecen en sus terrenos.

“Tengo bastante plantación, tengo cacao ya injertado, tengo mis plátanos, estoy cosechando mi yuca, lo que he plantado yo misma”, contó.

La agricultora explicó que llegó al lugar cuando el terreno aún era monte y que, con el paso del tiempo, logró establecer sus cultivos. Asimismo, sostuvo que cuenta con documentos relacionados con la posesión de sus tierras; sin embargo, afirmó sentirse vulnerable frente a las amenazas. “Yo vivo sola. Ni tengo un hijo que venga a verme”, expresó.

Otro poblador denunció que un grupo de aproximadamente ocho personas habría llegado hasta la zona y atacado una vivienda. Según su testimonio, estas personas vestían uniformes de serenazgo, aunque los agricultores no pudieron confirmar su procedencia.

El comunero afirmó que durante el ataque se realizaron varios disparos.

“Hicieron seis tiros de bala. Por eso nos metimos al monte, porque ya no eran personas que venían solamente a quemar, venían disparando”, señaló.

MÁS PERSONAS DEDICADAS AL SECTOR

De acuerdo con su versión, la presencia de personas vinculadas a la minería ilegal se habría intensificado desde junio o julio del año pasado. Desde entonces, los pobladores aseguran enfrentar amenazas y presiones para abandonar sus terrenos.

El agricultor indicó que la mayoría de las familias afectadas se dedica al cultivo de cacao y a la ganadería. También señaló que, aunque serían cuatro los pobladores directamente afectados en esa zona, todos los vecinos cercanos han recibido amenazas o sienten temor por los hechos registrados.

RECLAMAN JUSTICIA

Un tercer poblador afirmó que las familias asentadas en el sector trabajan en sus chacras cultivando yuca, cacao, plátano y arroz. Asimismo, mencionó la crianza de animales como parte de su sustento diario.

“Nosotros sembramos yuca, cacao, plátano, arroz, para sobrevivir; criamos nuestros animales y luego vienen de la minería ilegal y nos empiezan a quemar”, declaró.

Además, denunció que antes de los incendios también se habrían producido robos de pertenencias.

Según este testimonio, las afectaciones alcanzarían más de mil hectáreas. El poblador sostuvo que las familias desean continuar trabajando sin amenazas ni conflictos.

“Pedimos justicia, que las autoridades nos apoyen. Queremos trabajar libres”, manifestó.

PIDEN INTERVENCIÓN

Finalmente, los agricultores solicitaron la intervención de las autoridades para atender sus denuncias. Indicaron que su principal demanda es recibir protección frente al avance de la minería ilegal y contar con garantías para continuar trabajando en sus terrenos agrícolas sin temor a nuevos ataques.