Condenan a hombre que conducía motocicleta robada con requisitoria vigente en Huánuco

La Fiscalía Provincial Transitoria Especializada de Extinción de Dominio de Huánuco, con competencia en Huánuco y San Martín, obtuvo una sentencia favorable que declara fundada la demanda de extinción de dominio sobre un vehículo valorizado en US$ 20,590.00, el cual fue intervenido transportando material explosivo sin autorización.

La acción fue impulsada por la fiscal adjunta provincial Yesica Crispin Jurado, quien presentó la demanda de extinción de dominio el 8 de noviembre de 2024. Como resultado, el órgano jurisdiccional dispuso que el bien pase a favor del Estado, representado por el Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI).

INTERVENCIÓN

Los hechos se remontan al 27 de abril de 2023, cuando personal policial intervino un vehículo de marca JAC, modelo T8 4x4, en inmediaciones de la carretera Parcoy–Cayna, a la altura del centro poblado de Parcoy, distrito de Cayna, provincia de Ambo.

Durante la intervención, el vehículo era conducido por su propietario, Ángel Chamorro, quien estaba acompañado de su hermano Yoel Chamorro. En la tolva de la unidad, los efectivos policiales hallaron un costal de rafia blanco que contenía dos bolsas transparentes con un total de 64 unidades de emulsión explosiva marca Famesa, además de una bolsa negra con una caja de 100 detonadores.

DETENCIONES

Tras verificar que los intervenidos no contaban con autorización para la posesión ni el traslado del material explosivo, ambos fueron detenidos y trasladados a la dependencia policial de Cayna para las diligencias correspondientes.

En su decisión, el juzgado declaró fundada la demanda de extinción de dominio y ordenó extinguir los derechos de propiedad que Ángel Chamorro mantenía sobre el vehículo. Asimismo, dispuso que la titularidad del bien revierta al Estado peruano, a través del PRONABI, una vez que la resolución quede consentida o confirmada.