El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, pidió a sus simpatizantes no votar en blanco durante la segunda vuelta electoral, luego de quedar fuera del balotaje tras los resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales al 100 % de actas contabilizadas.

Tras conocerse que quedó en tercer lugar por una diferencia de poco más de 21 mil votos, el excandidato presidencial reiteró su rechazo al voto en blanco.

En ese sentido, López Aliaga exhortó a la ciudadanía a elegir una opción en la contienda entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

Durante su discurso, Rafael López Aliaga evitó expresar un respaldo directo a alguno de los candidatos, aunque sostuvo que no se debe “hacerle el favor al comunismo”, en referencia al escenario electoral.

También aseguró que las denuncias de presunto fraude en primera vuelta ya agotaron todas las instancias legales.