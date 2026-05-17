Pobladores denuncia que minería ilegal avanza sobre zonas agrícolas en Puerto Inca

Grover Aquino Atencia (53) fue detenido tras ser denunciado en la sección Familia de la Comisaría PNP de Alexander Von Humboldt, distrito del mismo nombre, provincia de Padre Abad, región Ucayali, por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.

La denuncia fue registrada el 13 de mayo, por la madre de la menor quien acudió a la dependencia policial para reportar la agresión sufrida de su menor hija. De acuerdo con el relato de la denunciante, la niña se encontraba delicada de salud y se negaba a tomar la medicina. En esas circunstancias, Grover habría reaccionado violentamente con la menor.

SALVAJE

Habría utilizado una correa, la golpeó en la espalda y las nalgas hasta hacerla vomitar, al enterase de la agresión, la madre amenazó llamar a la Policía y le exigió que abandonara la vivienda. Sin embargo, mientras ella atendía a la niña —que permanecía llorando—, el denunciado habría aprovechado para salir del inmueble y asegurar la puerta desde el exterior.

Al quedar encerrada junto a su hija, la mujer pidió ayuda a una familiar, quien alertó al personal de Serenazgo. Los agentes acudieron hasta el inmueble, ubicado a la altura del kilómetro 1 de la carretera Fernando Belaúnde Terry, en el distrito de Alexander Von Humboldt.

La menor fue trasladada al centro de salud de la zona para recibir atención médica. Tras formalizarse la denuncia, efectivos policiales iniciaron la búsqueda del presunto agresor; sin embargo, no lograron ubicarlo, debido a que habría huido hacia el centro poblado de Macuya, distrito de Tournavista, en la provincia de Puerto Inca, lugar donde anteriormente residió y donde incluso ocupó el cargo de presidente de la ronda campesina, lugar donde fue detenido gracias a una llamada anónima de unos vecinos.